Empresa de ônibus culpa falta de sinalização por colisão entre coletivos

Colisão entre os dois coletivos deixou várias pessoas feridas na zona norte de Macapá.

A empresa dona do transporte urbano coletivo envolvido no acidente com outro ônibus que transportava estudantes afirmou, em nota à imprensa, que o veículo escolar avançou a preferencial da esquina onde a colisão ocorreu, na tarde de quarta-feira (6) – apesar do cruzamento não ter sinalização horizontal ou vertical, conforme constatou a reportagem do Portal SN.com, que esteve no local.

A colisão, ocorrida no Bairro Brasil Novo, zona norte de Macapá, deixou várias pessoas feridas, entre crianças, adolescentes e adultos. Ninguém morreu. O acidente ocorreu no cruzamento da Avenida Manga Rosa com a Rua Bacabeira.

Segundo o Batalhão de Policiamento de Trânsito da PM, o BPTran, o ônibus escolar bateu na lateral do coletivo da empresa Empresa Capital Morena. Com o choque, o ônibus urbano virou, machucando dezenas de passageiros e o motorista.

As vítimas foram levadas para o Hospital de Emergência e para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Zona Norte. Relatório do Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes) confirmou 18 vítimas no total.

A Capital Morena disse, ainda, na nota, que a principal preocupação da Empresa “é com o atendimento e bem estar das pessoas envolvidas no acidente”. Veja o comunicado na íntegra:

“Sobre o acidente envolvendo um ônibus de transporte coletivo urbano da Empresa Capital Morena e um ônibus de transporte escolar, ocorrido no bairro Brasil Novo no cruzamento das ruas Manga Rosa com Bacabeira às 17h45 de hoje, quarta-feira (06), em Macapá, capital do Amapá, a empresa tem a informar que:

O ônibus de transporte escolar avançou a preferencial vindo a colidir violentamente na lateral do nosso veículo fazendo com que o nosso ônibus tombasse, portanto, a Empresa Capital Morena não tem qualquer responsabilidade no acidente;

Segundo o Corpo de Bombeiros, que prestou os primeiros socorros, 16 pessoas se feriram, mas nenhuma em estado grave.

As vítimas foram encaminhadas de imediato para o Hospital de Emergência (HE) da capital, com ferimentos leves.

Nesse momento a principal preocupação da Empresa Capital Morena é com o atendimento e bem estar das pessoas envolvidas no acidente.”