Empresas alegam que ‘buraqueira’ provoca acidentes com ônibus

Coletivo ficou no ‘prego’ em um trecho entre o Bairro Fazendinha e o Igarapé da Fortaleza, na região Metropolitana de Macapá e Santana. O local é cercado de mato e é escuro.

Por RODRIGO ÍNDIO

Ficou frequente ver nas redes sociais usuários indignados com diversos acidentes diários envolvendo ônibus metropolitanos que fazem a linha entre Macapá e Santana.

No último registro, na noite de segunda-feira (4), a roda traseira do veículo que fazia a última viagem daquele dia sacou e causou pânico nos passageiros, que vinham do trabalho ou da aula, exaustos.

Para piorar, o ônibus, da empresa Sião Thur, ficou no “prego” em um trecho entre o Bairro Fazendinha e o Igarapé da Fortaleza. O local, inabitado, é cercado de mato e é escuro.

Procurada, a empresa pormenorizou. Disse ter se tratado de um susto e que não houve vítimas parciais e nem fatais.

“Assim que aconteceu o episódio o veículo foi imediatamente substituído. Em meia-hora”, amenizou o porta-voz da empresa, Renivaldo Costa.

O presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Amapá (Setap) e dono da Sião Thur, Décio Melo, justificou que isso vem acontecendo pelas condições da pista.

“Nesse trecho, aí, de Fazendinha, nesse trecho, aí, da Fortaleza, da Droga Rei, essa remendeira que tá tendo, aí, folga tudo mesmo. Folga parafuso. Todo santo dia tem carro pequeno, caminhão, tudo com problemas nas rodas. Quebra os parafusos. E a realidade é essa daí, infelizmente. Nós temos o cuidado de todo dia apertar roda, só que, aí, a buraqueira tá demais, a remendeira”, justificou Décio.

Licitação

Na manhã desta quarta-feira (6), a Prefeitura de Macapá anunciou a primeira licitação para concessão do transporte público na capital. O objetivo é garantir 180 novos veículos circulando na capital.

Na licitação, a cidade foi dividida em dois blocos. O primeiro atenderá as necessidades das zonas norte e oeste, que tem média de 1,5 milhão de passageiros por mês, e o segundo será direcionado aos moradores da zona sul da capital, que atenderá cerca de 1,3 milhão de usuários por mês.

Também deve ser feita a licitação para contratar a empresa responsável pela gestão financeira do transporte público em Macapá.