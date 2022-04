Estado entrega Cordão de Girassol e aparelhos auditivos para jovens autistas

Creap atende 122 pacientes autistas entre crianças e adolescentes em todo Amapá.

Compartilhamentos

Crianças e adolescentes com autismo ganharam, nesta segunda-feira (4), Cordões de Girassol e de aparelhos auditivos durante ação de cidadania em alusão ao Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo e ao Abril Azul, mês de visibilidade do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O “Cordão de Girassol” é uma identificação que busca oferecer mais assistência e segurança às pessoas com deficiências ocultas, como o autismo, para que recebam atendimento humanizado e prioritário em órgãos públicos ou estabelecimentos privados, como bancos e farmácias.

A ação é do Centro de Reabilitação do Amapá (Creap) e incluiu atividades de pintura e brincadeiras recreativas.

O Superfácil esteve presente realizando cadastro para emissão de carteira de identidade das crianças, para a Carteira da Pessoa com TEA, que permite que autistas de qualquer idade tenham direito à meia-entrada em cinemas, teatro, jogos de futebol, shows, entre outros eventos culturais e esportivos.

O Hemoap ofertou o exame para determinar a tipagem sanguínea dos pacientes, informação necessária para expedir a Carteira de Pessoa com TEA.

A dona de casa Silmara Pelaes, mãe de Nicolas (foto de capa), de 8 anos, aproveitou a oportunidade para tirar a Carteira de Pessoa com TEA e o Cordão de Girassol. Ela conta que o diagnóstico de autismo veio apenas esse ano para o pequeno, o que trouxe alívio na busca por respostas. Atualmente ele faz terapia com a fonoaudióloga no Creap.

“Cada pessoa tem a sua característica especial, mas o cordão veio para ajudar bastante, pois mostra para as outras pessoas uma característica do Nicolas. É uma dádiva ser mãe de autista, aprendi muito sendo mãe dele, quero que as pessoas procurem se informar melhor sobre o autismo para que o diagnóstico do Nicolas não seja só no papel, mas que a sociedade aprenda e discuta sobre o assunto”, disse Silmara.

Na programação, o Governo entregou 14 aparelhos auditivos para crianças que estavam cadastradas no Creap.

A iniciativa é uma parceria com o Ministério da Saúde (MS) por meio do Programa de Conservação Auditiva. Os equipamentos são moldados e ajustados de acordo com a necessidade do paciente e com as atividades que ele executa no seu dia a dia.

Atualmente, o espaço tem 122 pacientes com TEA e oferta atendimentos em terapia ocupacional, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, assistência social para crianças e adolescentes autistas.

Para requerer atendimento no Creap, os pais ou responsáveis podem ir até a unidade às sextas-feiras, das 8h30 às 12h tendo em mãos o laudo médico comprovando o TEA, encaminhamento médico, documento de identidade da criança, CPF, cartão do SUS, comprovante de residência e telefone para contato.