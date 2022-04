Ex-atacante do São José morre em Portugal

A morte do jogador foi confirmada nas redes sociais pelo Nacional, clube português pelo qual o jogador atuou por quase quatro temporadas.

Morreu em Portugal, neste domingo (10), o atacante Kalindi Souza, de 28 anos, que teve passagem pelo futebol amapaense entre 2013 e 2015, pelo São José.

Segundo o Portal Uol, a imprensa portuguesa noticiou como causa da morte uma parada cardiorrespiratória, mas não mencionou em qual circunstância isso teria ocorrido.

No Amapá, Kalindi foi campeão estadual pelo sub-20 do São José, onde chegou com 21 anos e ficou até os 23. Antes disso, começou nas categorias de base da Tuna Luso, do Pará, passou por Pinheirense, também do Pará, e Grêmio Anápolis, de Goiás.

Quando subiu para o profissional do São José, foi negociado com o Penafiel, de Portugal, onde atuou de 2015 a 2018. Em seguida, foi para o Nacional.