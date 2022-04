Festival reúne mestres e baterias do Amapá

Evento ocorre neste sábado, 16 de abril, às 18h, na União dos Negros do Amapá (UNA), no Bairro Laguinho, região Central de Macapá.

Os mestres de bateria das 10 agremiações carnavalescas do Amapá irão se reunir para realizar um festival de sambas.

O evento ocorre neste sábado, 16 de abril, a partir de 18h, na União dos Negros do Amapá (UNA), no Bairro Laguinho, região Central de Macapá.

Com o cancelamento dos desfiles das escalas de samba este ano, pelo terceiro ano seguido, os mestres de bateria decidiram se unir para não deixar a chama do Carnaval de 2022 se apagar. Foi então que surgiu a ideia de realizar o encontro “Os Mestres do Samba”.

O evento visa dar visibilidade ao trabalho que os mestres de bateria desenvolvem nas escolas de samba.

No festival não haverá disputa, cada bateria fará uma apresentação de 30 minutos, juntamente com os intérpretes e rainha de cada agremiação. O repertório ficará a critério de cada bateria.

Haverá, ainda, shows de Marcelinho do Cavaco; Meio Dia da Imperatriz; Shory; Cafu Rota Samba e Mira Santos.

Serviço

As mesas e ingressos individuais podem sem adquiridos no dia do evento ou antecipado por meio dos telefones (96) 98121-6381 / (96) 99156-9155 / (96) 98101-5814.

Ordem de apresentação

Bateria Embaixatriz (Embaixada do Samba Cidade de Macapá)

Bateria Audaciosa (Emissários da Cegonha)

Bateria Pororoca (Boêmios do Laguinho)

Bateria Orquestra de Bambas (Piratas Estilizados)

Bateria Surfista (Maracatu da Favela)

Bateria Coração de Bambas (Solidariedade)

Bateria Imperial (Império do Povo)

Bateria Majestosa (Piratas da Batucada)

Bateria Orquestra Tucuju (Unidos do Buritizal)

Bateria Águia Furiosa (Império da Zona Norte)