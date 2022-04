‘Fruto do trabalho coletivo’, diz ex-prefeito ao receber prêmio de personalidade política

POLÍTICA NO AMAPÁ

Premiação ocorreu na quinta-feira (31)

O ex-prefeito de Macapá, Clécio Luís (Solidariedade), recebeu o troféu Tucuju de Ouro, na noite de quinta-feira (31), na categoria ‘personalidade política do ano’. Ele dedicou a estatueta aos servidores e equipe que estiveram com ele durante oito anos de gestão à frente da capital.

“Esta premiação é fruto de um trabalho coletivo. Eu quero atribuir e dedicar a homens e mulheres que, ao longo desses anos, enfrentaram situações difíceis, crises e, juntos, também conseguimos viver bons momentos”, disse ele.

“E se teve algo que aprendi nesse período foi a agradecer a Deus e a comemorar cada obstáculo superado. Obrigado pelo reconhecimento e a todos que foram incansáveis nessa trajetória”, acrescentou.

O Tucuju de Ouro 2022 comemorou 25 anos de criação do prêmio. Por isso, neste ano, o jornalista Renivaldo Costa explicou que o comitê organizador resolveu homenagear as personalidades que mais vezes foram agraciadas com a estatueta.

O ex-prefeito era vereador quando derrotou o então prefeito Roberto Góes (então no PDT), que tentava a reeleição em 2012. Em 2016, Clécio foi reeleito no segundo turno contra Gilvam Borges (MDB).