Fundação Carlos Chagas vai realizar concursos da PM e Bombeiros do Amapá

Segundo o governador Waldez Góes, a previsão é que os editais sejam publicados ainda neste mês de abril.

A Fundação Carlos Chagas será a empresa que vai elaborar e aplicar a prova objetiva e as fases seguintes dos concursos públicos da Polícia e Bombeiro Militar do Amapá. O contrato com a banca examinadora foi assinado e anunciado pelo governador Waldez Góes (PDT), na terça-feira (12). A previsão é de que ambos editais sejam publicados ainda no mês de abril.

No concurso anterior, realizado em 2017, foram mais de 14 mil inscritos. A última turma formou quarta-feira, 6, com 261 novos soldados que já foram distribuídos pelos batalhões da PM.

De acordo com estimativas da Secretaria de Estado da Administração (Sead), o novo certame terá pelo menos 20 mil inscritos devido a alterações na legislação, que possibilitam que um público maior possa concorrer às vagas.

Entre as mudanças, estão a exigência de escolaridade, que antes era o nível superior, agora passa a ser de ensino médio e altura mínima exigida, que agora será de 1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres.

Góes ressaltou que a realização de novos certames só é possível devido ao esforço para equilíbrio das contas públicas e ao cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal.