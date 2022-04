Furlan comemora avanços que são da gestão Clécio

Dos 7 itens pesquisados, 4 são da gestão Clécio e 3 da administração Furlan. Foto: Rodrigo Índio/SN

Compartilhamentos

Por SÍLVIO SOUZA, colaboração

O prefeito de Macapá, Dr Furlan (Cidadania), comemorou muito nas redes sociais o último resultado do Índice de Cidades Empreendedoras (ICE) 2022, do governo federal. O estudo aponta que Macapá subiu da 59ª posição para a 40ª posição no ranking de cidades com melhor ambiente para empreender. No entanto, dos 7 itens pesquisados, 4 são referentes ao período de 2018 a 2020, gestão do antecessor Clécio Luís (Solidariedade).

Os outros três itens levam em consideração o primeiro ano de governo de Dr Furlan (2021), e são negativos se comparados aos números da pesquisa publicada em 2020.

Itens relacionados a gestão Clécio (até 2020):

Mercado

Este é o índice de maior melhora e principal responsável pela subida de Macapá no ranking (2020). Neste quesito, Macapá subiu da 88ª para a 75ª posição.

Inovação

A capital subiu da 93ª posição para a 90ª posição.

Ambiente empreendedor

Na pesquisa feita em 2020, Macapá ocupava o primeiro lugar neste quesito, passando para o 6º lugar na pesquisa atual, mantendo-se ainda entre as dez cidades mais bem colocadas.

Cultura empreendedora

Neste quesito, Macapá saiu da 13ª posição para a 50ª posição.

Itens relacionados a gestão Furlan (até 2021)

Infraestrutura

Neste item, a pesquisa leva conta o primeiro ano da gestão Furlan e apresenta uma mostra uma queda significativa de 20 posições. Na pesquisa de 2020, a capital estava na 59ª posição e caiu para a 79ª posição.

Capital Humano

Outro item que leva em conta a gestão Furlan e apresenta piora. Neste quesito, Macapá caiu da 66ª posição para 79ª posição, perdendo 13 posições no ranking.

Acesso à capital

Este último item relacionado a gestão Furlan manteve-se quase inalterado. Nele, Macapá caiu passou da 74ª posição para a 75ª posição.

Os dois relatórios podem ser consultados clicando aqui