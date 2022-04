História de contadora amapaense que superou a violência doméstica vira livro

Aos 25 anos de idade, ela abriu o próprio negócio e hoje presta assessoria empresarial. Erlândia Pimentel quer que sua história inspire outras mulheres e profissionais da área.

Por ANDRÉ SILVA

Nascida no maranhão, criada no Piauí, mas amapaense de coração, a contadora Erlândia Pimentel enfrentou muitos desafios na vida pessoal e na profissão para se tornar uma profissional de alto nível.

Mãe de três meninas, logo teve que assumir as rédeas da casa depois da separação, ocasionada por violência doméstica.

A história desta profissional é tão forte, que foi parar em um livro. A obra, Galhardia – A fé e a coragem de uma contadora de Alto Nível –, da editora LX Books, narra sua trajetória de vida pessoal e profissional no ramo da contabilidade.

Ela foi entrevistada pelo Portal Selesnafes.com. Lembrou dos desafios e ensinou um pouco sobre sonhos e empoderamento de mulheres e jovens.

A família chegou por essas terras tucujus nos anos de 1992; primeiro a mãe, depois o pai, e, em 1994, ela veio depois de 12 anos no Piauí.

Erlandia tinha 12 anos de idade e já pensava em seguir carreira no meio empresarial. Desde pequena, sempre se preocupou com o futuro e o via como vitorioso.

“Eu sempre fui muito ligada nessas questões de querer vencer na vida”, confessou a contadora.

Ela concluiu o ensino fundamental no antigo Colégio Comercial do Amapá, hoje Escola Estadual Gabriel de Almeida Café, no Centro de Macapá, e na própria instituição optou em fazer um curso técnico em contabilidade. Nascia ali uma paixão de sucesso profissional e satisfação pessoal – e empoderamento.

Aos 18 anos, consegui o primeiro estágio. Relembra que trabalhou de graça até os 19, e no final do estágio, foi admitida pela empresa onde passou a receber um salário mínimo.

Aos 20 anos, engravidou da primeira filha. Foi um período difícil, principalmente na vida pessoal, onde passou por agressões do ex-marido dentro de casa, e, em seguida a separação.

Aos 25 anos, para fugir da crise financeira, resolveu montar o primeiro negócio. Deu certo e, de lá, não parou mais. Com o tempo, o serviço de excelência foi ganhando fama. Assim, passou a dar consultoria empresarial no Sebrae e a palestrar em universidades locais e em outros estados do Brasil, onde criou uma grande rede de profissionais e amigos.

Ouvir fortes aplausos ao concluir sua fala é algo um tanto comum para Erlândia Pimentel. Mas, quem não a conhece e não sabe de sua história ou onde estão fincadas as suas raízes, chega até a pensar que a sorte sempre bateu à sua porta. Engana-se. O sucesso é fruto da perseverança, da disponibilidade para ir atrás e conquistar tudo aquilo que anseia.

“Meu dia-a-dia é esse. Geralmente estou ligada a alguma situação de empoderamento de mulheres, jovens e conversando com mulheres sobre a minha história para mostrar que elas também podem”, considerou Erlândia.

O livro

O livro Galhardia traz a bibliografia da contadora por meio de depoimentos de amigos e parentes que testemunharam a sua trajetória de vida. Narra em detalhes a emocionante jornada de superação e persistência que inspira todos que se conectam verdadeiramente com ela.

A essência da obra ensina que os problemas pelos quais uma pessoa vivencia, não determinam seu destino, pois as circunstâncias vividas hoje não definem o nosso amanhã.

“Tanto o dia mau, quanto o dia bom chegam ao fim, aprenda e valorize cada um deles”, traz o briefing sobre Galharda.

“Se você quer se inspirar com uma história real de uma pessoa comum que deu o melhor de si, acreditou em Deus e venceu, você vai gostar desse livro. Ele resume um pouco do que sou. Meu propósito de vida está ligado em ajudar as pessoas a reagirem positivamente diante dos fatos ao redor, meu maior prazer é ver que a vida de alguém melhorou, por isso por onde passo, faço questão de ouvir, falar e contribuir, mas jamais me calar diante de injustiças”, resumiu Erlândia.

O livro pode ser adquirido por meio de livrarias on-line ou pelo telefone (11) 93370-4709. Você vai se inspirar com essa Jornada de Superação e Persistência!