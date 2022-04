Homem invade alojamento feminino em quartel dos bombeiros

Episódio ocorreu no 2° Grupamento de Bombeiro Militar, no Bairro São Lázaro, na zona norte de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um grupo de bombeiras enfrentou momentos de desespero ao ter seu alojamento no quartel do 2° Grupamento de Bombeiro Militar, no Bairro São Lázaro, na zona norte de Macapá, invadido por um homem, na madrugada de domingo (3).

Segundo relatório da Polícia Militar, era por volta de 4h quando José Raimundo Miranda Dias, de 34 anos, adentrou o espaço, subiu as escadas e foi em direção do espaço onde as mulheres descansavam.

Lá, ele trancou 3 bombeiras, quebrou objetos, parte da janela e do telhado. Na tentativa de fuga o rapaz foi capturado por militares.

Ele foi preso pelo Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) pelos crimes de invasão e dano a prédio público.

O invasor foi conduzido ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para prestar esclarecimentos. Ele não tem histórico criminal.

Em nota à imprensa, o Corpo de Bombeiros Militar informou que na tentativa de fuga do quartel, o infrator sofreu escoriações e foi atendido pelos militares de serviço. A nota também ressaltou que o infrator não tentou machucar nenhuma das militares.