Homicidas foragidos morrem em confronto com a PM

Conflito com policiais ocorreu no município de Laranjal do Jari, a 270 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Uma ação integrada das forças de segurança pública do Estado do Amapá, denominada Operação Hórus, terminou com dois criminosos mortos em confronto, nesta quarta-feira (6), no município de Laranjal do Jari, a 270 km de Macapá.

Raimundo Nonato do Nascimento, conhecido como ‘Maciel’, era foragido do Iapen e respondia pelos crimes de homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e receptação.

Silas Martin Rodrigues, de 34 anos, também respondia por homicídio e era procurado pela Justiça por não ter retornado ao Iapen após uma licença temporária.

A dupla estaria armada, tentado fugir da cidade, quando foi denunciada à polícia. As informações davam conta que eles haviam embarcado num carro branco e seguido rumo a saída da cidade.

Durante o deslocamento das viaturas, já passando pelo Bairro Sarney, os policiais foram parados por um motorista de um carro branco. Ele informou que havia acabado de deixar dois homens vestidos com roupas escuras na saída da cidade e que eles estavam armados e escondidos no ramal do cemitério.

O motorista contou, também, que estava no Bairro das Malvinas quando foi parado por eles. O destino da dupla seria o Terminal Rodoviário da cidade, porém, no caminho, os suspeitos ficaram muito nervosos quando avistaram a polícia na rua e pediram para mudar o trajeto rapidamente.

Segundo a polícia, na chegada ao local indicado, dois homens com as mesmas características foram vistos nas margens da vegetação. Policiais da Força Tática, da Polícia Militar, deram o comando para que parassem e fossem abordados, mas eles abriram fogo. Houve revide e os suspeitos foram atingidos.

Feridos e distantes do hospital, os dois foragidos foram socorridos nas viaturas da PM, mas não resistiram. Com eles, foram encontrados dois revólveres, um calibre 38 e outro calibre 22.