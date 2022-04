Idoso atraiu criança de 6 anos com bombom e a estuprou, diz polícia

Caso teria acontecido no município de Laranjal do Jari, no sul do estado do Amapá.

Compartilhamentos

Um idoso de 62 anos foi preso em flagrante no município de Laranjal do Jari, a 270 km de Macapá, acusado de estuprar uma menina de apenas 6 anos de idade. O nome do acusado não foi divulgado pela polícia.

O caso está com a Delegacia da Infância e Juventude de Laranjal do Jari (DIJLJ). Segundo delegado Aluisio Aragão Júnior, a vítima é filha da sua enteada do acusado.

O crime teria ocorrido neste domingo no último dia 31 de março, na casa do acusado. De acordo com o que foi apurado, a criança havia saído da casa do pai com destino a residência de sua mãe. Os imóveis são próximos.

Contudo, a menina não chegou ao destino no tempo em que deveria, o que chamou a atenção dos pais, que começaram a procurar desesperadamente pela filha. Um vizinho disse que teria visto a criança entrar na casa do padrasto da mãe da criança.

Quando os pais bateram na porta do acusado, ele disse que a criança não estaria lá. Mas, a mãe decidiu entrar no imóvel e lá encontrou a filha.

“No caminho de volta para casa, a vítima relatou aos pais que o indiciado a atraiu para dentro de sua residência lhe oferecendo bombons, e, lá dentro, tirou sua roupa e praticou diversos atos libidinosos com ela”, relatou o delegado Aluisio.

Segundo ele, esta não teria sido a única vez que a menina foi abusada. Os pais contaram às autoridades que criança revelou que o idoso a ameaçava para que não contasse a ninguém sobre os abusos.

“Ele teria dito que lhe cortaria o pescoço e iria lhe enterrar no quintal”, explicou o delegado.

Em interrogatório, o idoso, que é chamado de “vovô” pela vítima, negou o crime. Ele não tem passagem pela polícia, mas a Justiça, em audiência de custódia, decretou a prisão preventiva. Ele será encaminhado ao Iapen, em Macapá.