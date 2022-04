Jogatina e trapaça terminam em morte de aposentado em Macapá

Crime ocorreu na Avenida Anhenguera, no Bairro Beirol, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

O aposentado Renato Soares Ferreira, de 64 anos, foi morto a tiros na manhã desta terça-feira (19), numa casa localizada Avenida Anhenguera, no Bairro Beirol, na zona sul de Macapá.

De acordo com o delegado Welligton Ferraz, da Delegacia de Homicídios, o crime ocorreu durante um jogo de baralho e foi motivado porque o idoso teria dito que o autor dos disparos estava trapaceando na disputa. Quatro jogadores estavam à mesa no momento do fato.

Após a afirmação, o atirador teria dito “cagueta morre”. Em seguida, sacou uma arma da cintura e disparou pelo menos três vezes contra a vítima.

Os tiros acertaram o tórax. O aposentado ainda deu alguns passos, antes de cair na calçada da casa. Ele morreu antes da chegada do Samu.

Em seguida, o atirador pegou a moto de um conhecido que estava nas proximidades e fugiu. O criminoso já foi identificado, contudo o nome dele não foi revelado, para não atrapalhar o trabalho da polícia.

Segundo o delegado, a arma usada no homicídio possivelmente foi um revólver, de calibre 38. Até a publicação dessa matéria, equipes das Polícias Militar e Civil faziam buscas para tentar localizar o assassino.

Sobre o local de jogos, Ferraz disse que funciona na clandestinidade e que durante a análise da cena do crime, moradores das redondezas procuraram os investigadores para reclamar da jogatina, pois os jogadores gritam e fazem algazarras, o que incomoda bastante a vizinhança.