Jovem diz que achava serem roupas encomenda com 7kg de drogas

Eles foram presos na tarde desta segunda-feira (11) no Centro de Macapá.

Dois jovens de 19 e 22 anos de idade foram flagrados com 7 kg de skunk (maconha) na tarde desta segunda-feira (11) pela Polícia Federal. Eles foram presos dentro de um carro no Centro de Macapá por agentes federais depois de terem retirado uma encomenda dos Correios.

Durante a abordagem, um dos homens ainda apresentou um documento de identidade falso aos policiais federais.

A PF não divulgou nenhum nome. Os dois foram levados até a sede da polícia, na zona norte de Macapá.

Em depoimento, um deles alegou que era apenas motorista de aplicativo e não sabia do teor do que havia dentro do pacote. Já o outro, que tinha seu nome como destinatário da encomenda, disse que esperava roupas dentro do pacote.

Segundo a PF, eles responderão por tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico e uso de documento falso.

A dupla foi encaminhada ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).