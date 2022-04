Jovem é encontrado morto em banheiro de igreja durante culto em Itaubal

Caso ocorreu no município de Itaubal do Piririm, a 112 quilômetros de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

O jovem Luciano Rodrigues Brito, de 19 anos, foi encontrado morto dentro do banheiro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus a Pioneira — onde congregava –, durante o culto.

De acordo com informações do Batalhão de Policiamento Rural (BPRu), o caso ocorreu por volta de 20h da noite de domingo (17), na Avenida Guilherme José Ferreira, no Bairro Borboleta, no município de Itaubal do Piririm, a 112 quilômetros de Macapá.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e isolou o local à espera da Polícia Civil, que deve apurar o caso.

Populares informaram que ainda tentaram reanimar Luciano, mas sem êxito. O óbito foi confirmado pelo médico da Unidade Básica de Saúde de Itaubal.

A PM informou que não trabalha com a tese de homicídio. A Polícia Científica esteve no local, realizou perícia e a remoção do corpo.

O que diz a igreja

No fim da manhã desta segunda-feira (18), a Igreja A Pioneira de Itaubal publicou uma nota de esclarecimento sobre o ocorrido.

No comunicado, assinado pelo pastor Juarez Toloza, a instituição religiosa nega que o jovem estivesse participando do culto e diz que o banheiro é externo ao templo. Na nota, a igreja também se solidariza com amigos e familiares. Veja a nota na íntegra: