Jovem tentou estuprar mulher grávida de 6 meses, diz polícia

Caso ocorreu na zona norte de Macapá. Inquérito está com a Delegacia de Mulheres das Mulheres.

Um jovem de 19 anos foi detido por populares e preso pela Polícia Militar depois de tentar estuprar uma mulher de 24 anos que está grávida de 6 meses.

O caso ocorreu na noite de sábado (9), por volta de 20h30, na Rua Marabaixo, no Bairro Jardim Felicidade II, zona norte de Macapá. O infrator, identificado como José de Lima da Aviz, foi espancado por populares.

Segundo o relatório do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), Aviz teria surpreendido e agarrado a vítima, numa parte escura da rua. Em seguida, ele a derrubou no chão e arrancou as roupas dela.

A vítima gritou por socorro e, quando o infrator tentava a penetração, tocando nas partes íntimas dela, populares chegaram e tiraram-no de cima da mulher. Quando a PM chegou ao local, ele estava bastante lesionado. Foi preciso levar o infrator para UPA do Novo Horizonte para atendimento médico

A vítima foi encaminhada para o Hospital da Mulher Mãe Luzia, no Centro. Após passar por avaliação médica e exames, ela foi liberada.

Aviz foi apresentado na Delegacia de Crimes Contra a Mulher (DCCM), no Centro de Macapá, que agora cuida do caso.