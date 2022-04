Jovens são presas com drogas, dinheiro falso e réplica de metralhadora

Uma delas foi presa quando tentava fugir portanto um revólver calibre 38 com numeração raspada

Compartilhamentos

Duas mulheres foram presas por policiais federais do Amapá, nesta quinta-feira (7), portando drogas, arma de fogo e até a réplica de uma metralhadora. Os nomes não foram divulgados, mas o flagrante ocorreu no Bairro Novo Horizonte, na zona norte da capital.

De acordo com comunicado à imprensa, uma das mulheres tem 20 anos e é vendedora de roupas. Ela tinha um quilo e meio de maconha. Na mesma ação, os policiais prenderam outra jovem de 22 anos tentando fugir em um carro de aplicativo com um revólver calibre 38 de numeração raspada, além de LSD e ecstasy.

Ela também tinha balanças de precisão, dois simulacros de armas de fogo, além de R$ 2,8 mil em dinheiro falso.

“Conduzidas até a sede da PF, a primeira mulher revelou que recebeu o pacote de uma conhecida, mas não sabia que continha a droga. A segunda conduzida informou que a droga era do marido, um integrante de uma facção criminosa atuante no estado”, informou a PF.

As duas jovens foram autuadas por tráfico interestadual de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de arma com numeração raspada, cuja as penas podem chegar a 36 anos de prisão. Elas foram apresentadas no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) onde aguardarão audiência de custódia.