Kassyo Ramos assume presidência nacional do PTB

Amapaense comandará partido pelos próximos meses no lugar do presidente afastado pelo STF

Por SELES NAFES

O empresário amapaense Kassyo Ramos, de 43 anos, assumiu a presidência nacional do PTB, na noite desta segunda-feira (18), durante reunião da executiva nacional, em Brasília. Ele passará a ocupar provisoriamente o lugar do deputado Marcos Vinícius Neskau (RJ), afastado do partido pelo ministro Alexandre Moraes, do STF.

Moraes alega que, mesmo preso (no inquérito que apura ataques antidemocráticos), o presidente de honra da legenda, o ex-deputado federal Roberto Jefferson, estaria participando ativamente das decisões do partido por meio de Neskau, e determinou o afastamento dele do comando da legenda por 180 dias.

A vice-presidente, Ana Lúcia Novaes, esposa de Roberto Jefferson, deveria assumir no lugar dele, mas declinou para ficar mais perto do marido. Eleito secretário geral em fevereiro, Kassyo Ramos foi escolhido ontem, pela maioria da executiva, para comandar o partido pelos próximos meses.

Na posse, Kassyo pediu a união do partido.

“Quem quiser brigar com o presidente interino vai brigar sozinho. Se hoje eu tô sentando nessa cadeira é sem vaidade. Sou um cara digno e correto. É um desafio presidir nesse momento o PTB, e quero contar com vocês. O presidente de honra Roberto Jeferson é a pessoa que eu mais admiro e que me trouxe pra cá. Vou lutar muito para ele sair e fazer campanha para todos nós por esse Brasil”, comentou.