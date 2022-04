Laranjal anuncia reajuste de 17,63% ao funcionalismo

SUL DO AMAPÁ

SUL DO AMAPÁ

Prefeito Márcio Serrão disse que, levando em consideração 5% concedidos em 2021, servidores acumulam 22,63% de recomposição salarial

Compartilhamentos

O prefeito de Laranjal do Jari, Márcio Serrão (UB), anunciou nesta quarta-feira (13) um dos maiores reajustes salariais entre as prefeituras do Amapá, 17,63% a todos os servidores.

Num pronunciamento acompanhado de secretários, o prefeito lembrou que em 2021 já tinha concedido 5% de reajuste, progressões e realinhamento da tabela.

“Somando 17,63% com mais 5% conseguimos fazer um avanço de 22,63%, o que garante uma margem nunca antes dada de reajuste salarial”, comentou.

O reajuste supera os percentuais anunciados pelas prefeituras de Macapá e de Santana, ambas na casa dos 10%.

Serrão, que está no segundo mandato como prefeito (e por isso não pode mais concorrer à reeleição), também falou de obras em andamento.