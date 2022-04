Líderes de facções do Amapá são transferidos para presídio federal

Operação ocorreu sob sigilo e forte esquema de segurança. Criminosos foram transportados do Iapen e levados para o aeroporto de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Na madrugada desta quarta-feira (6), sob sigilo e forte esquema de segurança, agentes da segurança pública do Estado do Amapá fizeram a transferência de dois líderes de organizações criminosas para a Penitenciária Federal de Mossoró, no Estado do Rio Grande do Norte – Região Nordeste.

No total, três detentos foram transferidos. Além desses dois desta madrugada, Benedito Lima Carvalho, o Caverna, e Silvano Santos da Luz, o Faroeste, de 31 anos, da facção Família Terror do Amapá (FTA), um outro criminoso, Mailan Figueiredo dos Santos, o Professor, de 32 anos, líder da União dos Criminosos do Amapá (UCA), já havia sido escoltado na madrugada anterior para outro presídio da Federação – este não informado.

Segundo delegado da Polícia Civil, Anderson Campos, eles ordenavam execuções, roubos e tráfico de drogas no Amapá.

Entre os chefões transferidos da FTA, que atuavam nos municípios de Santana e Mazagão, um deles era responsável pelo departamento financeiro da organização.

“Um desses dois que estão sendo transferidos hoje é denominado como ‘responsa’ ou ‘frente de bairro’, que tinha a atribuição de ser a liderança máxima da facção dentro do município de Mazagão. Junto com ele, está sendo transferido o líder de Santana, que além de ser o ‘frente’ no município, também tinha a atribuição de captar recursos financeiros para a organização, seja através de contribuições obrigatórias dos membros (a caixinha) ou através de roubos e vendas de drogas”, explicou o delegado.