Lixeira produz odor insuportável atrás de UPA em Macapá

Lixeira chega a tomar parte da avenida dificultando a passagem de carros e pedestres.

Por LEONARDO MELO

Na zona norte de Macapá, uma lixeira viciada cresceu tanto que já começa a invadir a rua. Desta vez, a sujeira fica no Bairro Novo Horizonte, bem atrás da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), na Avenida Deoclides Franco Mont Alverne.

Os resíduos se acumulam nas duas margens da via e tomam conta de quase todo o quarteirão, o que dificulta a passagem de pedestres e automóveis. O odor é praticamente insuportável.

Isto porque lá tem de tudo: sofá, restos de caroços de açaí, televisão, lixo doméstico e até animais mortos, além de muitos galhos e mato seco. O autônomo Pedro Gabriel da Silva, de 59 anos, mora há duas décadas na avenida.

Ele relatou que no local chegou a funcionar uma pequena feirinha, mas, depois que as barracas foram demolidas, o lugar ficou suscetível aos moradores aos quais se refere como “sujismundos” (referência a um personagem brasileiro da literatura infantil).

“Desde que tiraram a feirinha daí, o pessoal passou a jogar lixo. A prefeitura já veio aqui, limpou, mas aí o pessoal vem de noite e joga lixo. E não é gente aqui de perto, não”, garantiu o morador.

Josué de Oliveira Santos, de 54 anos, é vizinho do seu Pedro e também mora na avenida há 20 anos. Foi testemunha de que o local passou por limpeza poucas vezes. E afirmou também que além de pessoas de longe, os próprios moradores jogam lixo ali.

“A maior parte do pessoal que joga lixo aí não é gente daqui da rua. Tem uns moradores aí também que jogam, mas porque estão se aproveitando da ocasião né? Vê o outro jogando vai lá e joga”, justificou.

Ele disse ainda que o lugar atrai muitos ratos e, no mormaço de uma tarde de sol, ninguém aguenta ficar com as portas e janelas da casa abertas por causa do odor.

A Secretaria de Zeladoria Urbana de Macapá, informou que enviará uma equipe ao local para fazer a remoção do lixo. Informou também que, a partir desta semana, passou a disponibilizar o serviço de recolhimento de objetos que as pessoas não usam mais e que acabam parando nesses locai. O munícipe pode ligar para o número (96) 98125-1151 e solicitar o serviço.

O órgão também ressaltou que jogar lixo em via pública é considerado infração grave de acordo com a Lei Orgânica nº 054/2008 do município de Macapá, que prevê multas de até R$ 1,5 mil, além de processos por crime ambiental.