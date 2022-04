Luciana Gurgel se afasta da Alap, mas capitão decide não assumir cadeira

Marcelo Morais, da PM, é o primeiro suplente de Luciana

Por SELES NAFES

O capitão da Polícia Militar do Amapá, Marcelo Morais, comunicou à Assembleia Legislativa que não assumirá a vaga de deputado estadual no lugar de Luciana Gurgel (PMB).

O oficial, que é o 1º suplente da coligação que elegeu a parlamentar, avaliou que teria perda de remuneração.

É que pela legislação, o policial da ativa precisa passar para a reserva remunerada se quiser assumir um cargo eletivo como o de deputado. No caso de Marcelo Morais, ele avaliou que teria perdas.

“Tenho 16 anos de Polícia Militar. Uma aposentadoria agora significaria que eu passaria a ter como salário o valor proporcional a esse período”, comentou com o Portal SelesNafes.Com.

Com a decisão, quem assumirá o cargo amanhã (5) será o 2º suplente, o advogado L. Nelson, que é militar da reserva do Corpo de Bombeiros do Amapá.

Marcelo Morais deverá se candidatar a deputado federal pelo PL.