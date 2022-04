Mãe recua em depoimento, mas professor é indiciado por importunação sexual

Caso teria ocorrido na Escola Estadual Tiradentes, na região central de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

O professor de sociologia Abraão Maciel de Almeida Júnior, de 43 anos, expulso por alunos e afastado das funções na Escola Estadual Tiradentes, no Bairro Santa Rita, em Macapá, no mês passado, foi indiciado sob a acusação de importunar sexualmente uma estudante de 15 anos, dentro da sala de aula.

Segundo o delegado Ronaldo Entringe, titular da Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes Praticados contra Criança e Adolescentes (Dercca), o delito realmente ocorreu, na tarde do dia 17 de março.

Segundo a apuração, a vítima estava sentada em uma das fileiras da sala de aula e o professor teria encostado o pênis no braço da jovem mais de uma vez.

“Inicialmente, ela (aluna) achou que fosse um acidente, mas depois ele voltou e passou mais duas vezes seu órgão genital. Foi aí que a situação se agravou. Ela chegou em casa chorando, falando para a mãe e comentou o fato também com uma amiga adolescente”, contou Entringe.

O delegado informou que, no inquérito, a mãe da menina não sustentou a informação que ela própria gravou para o Portal SelesNafes.Com de que o educador teria ejaculado no braço da filha.

O delegado detalha, ainda, que sabendo do caso, alunos organizaram uma manifestação de repúdio no dia seguinte, 18 de março.

“Testemunhas contam que ele ficou de deboche no refeitório, o que causou indignação nos alunos, provocando a expulsão do professor com gritos de ‘fora, abusador’ da referida escola”, acrescenta Entringe.

Na delegacia, foram ouvidos a mãe da vítima, o diretor da escola e uma pedagoga, que confirmaram a dinâmica com base no relato da menor que não pode ser ouvida em sede policial, apenas em juízo. O professor continua à disposição da Secretaria de Estado da Educação (Seed).

“Há relatos de que também na própria escola Tiradentes outras alunas foram abusadas sexualmente. Vamos apurar pra saber a veracidade. Peço aos alunos ou alunas que foram importunados sexualmente que possam fazer seu registro de ocorrência policial junto à Dercca, serve para qualquer escola”, pontuou Entringe.

O inquérito foi concluído e será remetido ao Ministério Público Estadual.

Outra acusação

Ainda de acordo com a Polícia Civil, há 3 anos, o professor Abraão Maciel de Almeida Júnior teria se envolvido em um caso semelhante na Escola Estadual Gabriel de Almeida Café, localizada na Avenida FAB, Centro de Macapá.

O pai de uma adolescente queria agredir o professor por ele estar se relacionando com a estudante. Funcionários impediram a ação à época. O caso também é investigado.