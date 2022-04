Mais Visão faz cirurgias inéditas de estrabismo em crianças do Amapá

Foram realizadas 8 cirurgias no fim de semana

Equipes do Mais Visão começaram, na última sexta-feira (18), a ampliar os atendimentos e passaram a realizar cirurgias de estrabismo em crianças e adolescentes do Amapá. O objetivo é dar mais qualidade de vida e ajudar na autoestima dos pequenos pacientes, que muitas vezes são vítimas de preconceito e bullying.

Durante o fim de semana foram oito procedimentos. O estrabismo ocorre quando há desequilíbrio na função dos músculos oculares, causando desvio dos olhos.

“Eu não tenho palavras para expressar a alegria pela ampliação dos atendimentos. A sensação é de dever cumprido, sem esquecer, claro, que ainda há muito a se fazer. Operar crianças e adolescentes com estrabismo é, sem dúvida, dar a eles autoestima, segurança pessoal, desenvolvimento social. É, de fato, mudar a vida dessas pessoas”, comentou o senador Davi Alcolumbre (UB), criador do programa.

Em um ano de existência, o Mais Visão realizou mais de 300 mil atendimentos e quase 50 mil cirurgias de catarata em adultos e crianças.

O programa é gerido pelo governo do estado do Amapá em parceria com o Centro de Promoção Humana Frei Daniel de Samarate (Capuchinhos).

“Importante dizer que o Mais Visão vai além de qualquer convicção. Ele acessa os lares, vai do idoso ao recém-nascido, indígenas, ribeirinhos, enfim, une margens para dar acessibilidade e dias melhores para as pessoas”, afirmou o coordenador-geral do programa, Luciano Goulart.

O Mais Visão está fixo em Macapá e Tartarugalzinho, mas já realizou atendimentos em Vitória do Jari, Laranjal do Jari e Oiapoque, incluindo áreas indígenas.