Mal-entendido causa pânico no HE

Informação equivocada mobilizou policiais de vários batalhões e levou veículos de imprensa ao local, no Centro de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Uma informação equivocada causou tumulto e pânico no Hospital de Emergência do Centro de Macapá, no início da noite desta segunda-feira (11).

A notícia de que criminosos armados teriam invadido a unidade e feito funcionários e pacientes reféns mobilizou policiais de vários Batalhões da PM, incluindo os especializados neste tipo de ocorrência, como Bope e Força Tática, além do 6º e 8º BPM, ao local.

A falsa notícia se espalhou rapidamente pelas redes sociais e levou equipes de imprensa ao local também. Mas, tudo não passou de um mal-entendido.

Um homem, que aparentemente tem problemas de saúde mental, apareceu em frente à unidade com um pedaço de madeira amarrado a dois canos de ferro. O artefato dava a impressão de que ser tratava de uma arma de fogo caseira. Mas a peça não tinha nenhum mecanismo de disparo ou munição.

Mesmo assim, houve correria entre as pessoas que estavam em frente ao HE quando avistaram-no com esse o “simulacro”.

Ao chegar, a polícia recolheu a peça e o homem que estava com ela disse que havia achado na área do hospital. Após as explicações, ele foi liberado. Mesmo assim, os PMs fizeram uma varredura no prédio – o que causou ainda mais frisson nas redes sociais.

“Ele é, na verdade, um morador de rua. Funcionários do HE se sentiram amedrontados e acionaram a polícia. A gente agiu de acordo com as diretrizes até constatar 100% que tudo não passou de um mal entendido”, esclareceu o capitão Silva Lima.