Marido que tentou esconder corpo da esposa em porta-malas é preso

Jesaias Rocha Menezes foi preso pela equipe da Delegacia da Mulher, na zona norte de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Depois de ser solto em audiência de custódia, o marido acusado de matar a esposa, Jaciara Baia, atropelada e tentar esconder o corpo dela no porta-malas de um carro foi preso, novamente, na manhã desta quarta-feira (13).

Desta vez, ele será encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

O crime ocorreu na madrugada do dia 28 de março, na BR-210, em frente ao Conjunto Habitacional Macapaba, na zona norte de Macapá.

Da primeira vez, Jesaias Rocha Menezes, de 28 anos, havia sido preso em flagrante e apresentado por policiais rodoviários federais na Delegacia de Crimes Contra a Mulher (DCCM).

No dia seguinte, a juíza plantonista, Alaíde de Paula, entendeu que ele não oferecia perigo à ordem pública e nem à continuidade da investigação. Por isso, ele foi liberado pela magistrada, com medidas restritivas de convívio social.

Ele estava proibido de beber em locais públicos e tinha que se recolher a partir de 20h. Jesaias também não podia frequentar a casa que residia com a vítima e nem visitar os filhos.

No último dia 7 de abril a família de Jaciara Baia realizou manifestação em frente ao Fórum de Macapá pedido justiça e a prisão de Jesaias.

A Polícia Civil não se satisfez com a soltura do acusado e pediu novamente a prisão preventiva, juntamente com o Ministério Público. O delegado Paulo Roberto Moraes, que preside o inquérito sobre o caso, organizou a documentação que subsidiou a prisão.

“O promotor do caso nos ligou e, após a análise do inquérito, disse que iria representar pela prisão preventiva. Ele devia ter ficado preso lá atrás, pois foi preso em flagrante, estava embriagado, não tinha habilitação”, comentou o delegado.

A prisão ocorreu na manhã desta quarta-feira 13, na casa do irmão do investigado, no Bairro Infraero 1, zona norte de Macapá.

Segundo a delegada Sandra Dantas, titular da DCCM, o investigado deu versões diferentes em depoimentos. Em um deles, teria tido em um dos depoimentos que “talvez tenha cometido o crime”.

“Fizemos quatro interrogatórios com ele, que deu versões diferentes. Primeiro, disse que não brigaram, depois confirmou que se desentenderam. Depois, disse que ela desceu do carro em movimento, aí disse que talvez tenha cometido o crime… o certo é que ele agora vai para o Iapen”, afirmou a delegada.