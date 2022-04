Mestre da guitarrada, Manoel Cordeiro volta aos palcos de Macapá

Show Baile do Papai será no próximo dia 8

Compartilhamentos

O instrumentista e compositor Manoel Cordeiro retorna aos palcos do Amapá, nesta sexta-feira, 8 de abril, com o show Baile do Papai. A apresentação será numa casa de shows no Bairro do Muca, na zona sul de Macapá.

O show nasceu em 2016 e já percorreu casas do Rio de Janeiro, São Paulo, Búzios (RJ), Belém e Macapá. O repertório é uma mistura ritmos brasileiros como o carimbó, batuque, guitarrada, brega e boi-bumbá.

Em Macapá, é a segunda vez que o Baile do Papai será apresentado. O show no Quebrada Lounge Bar, a partir das 21h, terá a abertura do DJ Insane com músicas latinas. Em seguida, subirão ao palco Mauro Cotta, Ariel Moura, Silmara Lobato e Rambolde Campos. Mais informações pelo 99138-0508.

Em 50 anos de carreira, Manoel Cordeiro já gravou com mais de 800 artistas como Beto Barbosa, Grupo Carrapicho, Márcia Ferreira, Trio Los Ângeles e outros.