“Minha despensa não tem nada”, diz motorista de ônibus em greve, no AP

Em sinal de protesto, os trabalhadores ocuparam a frente da garagem das empresas, no Bairro São Lázaro, zona norte da capital do Amapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Desde a madrugada desta quarta-feira (7), 60% dos trabalhadores de duas empresas de ônibus, a Capital Morena e a Amazontur, que pertencem ao mesmo grupo empresarial, paralisaram os serviços em Macapá cobrando melhorias salariais.

A greve afeta diretamente os usuários de diversos bairros da capital. Na manhã desta quinta-feira (7), em sinal de protesto, os trabalhadores ocuparam a frente da garagem das empresas, no Bairro São Lázaro, zona norte da capital do Amapá.

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Amapá (Sincotrap), o ato busca o cumprimento do acordo coletivo que pede o fim dos salários parcelados e o retorno do pagamento integral e do FGTS.

“Essa empresa [Capital Morena Amazontur] vem, desde dezembro de 2021, praticando atraso no pagamento do trabalhador em várias prestações. E o trabalhador tá sendo penalizado por isso, porque não consegue pagar suas dívidas e se manter. Buscamos também o plano de saúde que não vem sendo cumprido”, explicou o presidente do Sindicato dos Rodoviários Cristiano Souza.

Waldeli Andrade, de 50 anos, é motorista de transporte coletivo há 17 anos. Está há 6 anos na empresa Capital Morena. Mãe solteira de dois filhos, ela tentar conciliar o salário parcelado e atrasado com as despesas.

“Acordo todos os dias 4h30 da manhã para transportar, com todo carinho, a população. Dependo desse salário, mas parcelado não tem como. Quero respeito, que deem nossos direitos por nós fazermos um trabalho. Além de tudo já citado, também não depositam nosso FGTS. Para se ter uma ideia, na minha geladeira, na minha despensa não tem nada, porque a gente fica na expectativa de pagamento e eles não dão uma satisfação”, desabafou.

O Sincotrap diz que enquanto não se chegar em um acordo, os trabalhadores continuarão em greve.

As empresas

Em comunicado à imprensa Comunicado à imprensa, a Capital Morena e a Amazontur afirmaram que 70% da frota está circulando normalmente. Também garantiram que sentarão à mesa de negociações com representantes do sindicato e dos empregados em busca de um consenso.

Veja a nota na íntegra:

“Sobre a manifestação movida pelo Sindicato dos Empregados do Transporte Público em frente a garagem das Empresas Capital Morena e Amazontur, que ocorreu no período da manhã de hoje, quinta-feira (07 de Abril), em Macapá, capital do Amapá, a empresa tem a informar que em diversas oportunidades chamou o sindicato para conversar sobre as demandas por eles colocadas, porém as partes não chegaram em uma convergência e de forma arbitrária o sindicato se posicionou em movimento grevista, prejudicando a população.

Como nosso compromisso é atender a população oferecendo um serviço de qualidade, através de uma frota que traga conforto, segurança e acessibilidade, viabilizamos 70% de nossa frota circulando normalmente e mais uma vez sentaremos com representantes do sindicato e dos empregados para dialogarmos e buscarmos um consenso.”