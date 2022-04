Motociclista que perdeu a esposa em acidente respira sem ajuda de aparelhos

Corpo da esposa do motoqueiro foi lançado sobre uma placa de sinalização da rua. Acidente ocorreu no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por ANDRÉ SILVA

Manoel da Cunha Tavares, de 53 anos, único sobrevivente de um acidente de trânsito ocorrido no último sábado (9), em Santana, a 17 km de Macapá, está fora de perigo.

Ele e a esposa, Sandra da Silva Miranda, de 35 anos, trafegavam de moto em uma rua no Bairro Nova Brasília, quando se chocaram fortemente com um ônibus. Sandra morreu no local.

De acordo com o Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes), o casal trafegava pela Rua Adálvaro Cavalcante, próximo ao terminal de ônibus, quando o acidente aconteceu.

O impacto foi tão forte que o corpo de Sandra foi arremessado e arrancou uma placa de sinalização vertical. Populares que testemunharam o acidente ajudaram o motoqueiro, ao mesmo tempo em que acionaram a ambulância e a polícia.

O Samu realizou o primeiro atendimento no local encaminhou Tavares para o hospital da cidade.

No mesmo dia ele, foi transferido para o Hospital de Emergência de Macapá, onde permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). De acordo com o boletim médico, ele quebrou a bacia e um fêmur.

“Ele respira sem ajuda de aparelho, está consciente, orientado e falando. Está aguardando cirurgia e não corre risco de morrer. Não há mais necessidade de permanecer na UTI, por isso, será transferido para uma enfermaria onde aguardará a cirurgia”, informou um funcionário do HE.

O ônibus pertence à empresa Viação Santanense. O motorista foi ouvido pela polícia e logo depois ele e o veículo foram liberados, após perícia.