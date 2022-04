Motorista cai em canal, escapa da morte e é preso

Condutor saiu sem ferimentos, mas disse não lembrar de onde estava vindo

Por OLHO DE BOTO

Por muito pouco, o Canal do Beirol não foi novamente palco de uma tragédia, na manhã deste sábado (9). Um motorista que voltava de uma noite de festa dormiu no volante e mergulhou no canal. Para a sorte dele, a maré do Rio Amazonas, que sempre inunda o local, estava baixa.

O acidente ocorreu por volta das 6h30min, no trecho entre da Rua Hamilton Silva e Avenida Acelino de Leão, no Bairro do Trem. O motorista, que era o único ocupante do veículo modelo Classic, conseguiu sair sem ferimentos.

Para os policiais do Batalhão de Trânsito da PM, o motorista de 33 anos contou que era ele quem dirigia o carro e que retornava para casa quando cochilou ao volante, depois de uma noite de festa que ele disse não lembrar onde foi.

O veículo estava com licenciamento atrasado e foi removido ao pátio do Detran.

Já o motorista se negou fazer o teste de alcoolemia, mas com visíveis sinais de embriaguez ele acabou sendo levado para o Ciosp, onde o delegado plantonista definirá se ele permanecerá preso.

“Vamos tomas as medidas administrativas, fazer o termo de constatação (de embriaguez) e fazer a apresentação dele. Poderia ter tirado a vida dele e de outras pessoas”, comentou o sargento Cláudio Silva, do BPTran.

O último acidente no canal ocorreu no dia 17 de fevereiro, mas sem vítimas. No dia 29 de janeiro, no entanto, um motorista caiu com o carro no canal e acabou morrendo afogado após salvar o filho. Em 2016, dois irmãos morreram afogados no mesmo trecho quando não conseguiram sair de dentro do carro que mergulhou no canal que estava cheio pela maré do Amazonas.

A prefeitura de Macapá iniciou a colocação de proteção nas margens do canal, mas esse trabalho ainda não chegou no trecho onde ocorreu o acidente de hoje.