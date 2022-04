Ouça a análise do capítulo 36 de Êxodo

Bom dia! O povo levou muito mais do que o necessário para a construção do templo provisório, que precisava ser montado e desmontado na medida em que a nação de Israel avançava pelo deserto rumo à terra prometida. As nossas ofertas representam a nossa gratidão. Vamos analisar o capítulo 36 de Êxodo com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha um feliz sábado (9).