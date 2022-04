Nas escolas de Pedra Branca, gibi usa gari para falar de meio ambiente

EDUCAÇÃO NO INTERIOR DO AMAPÁ

EDUCAÇÃO NO INTERIOR DO AMAPÁ

Revista foi lançada pela prefeitura com ilustrações e roteiro de dois amapaenses

Compartilhamentos

Alunos da rede municipal de Pedra Branca do Amapari, cidade a 189 km da capital do Amapá, começaram a receber, nesta segunda-feira (4), uma revistinha em quadrinhos que trabalha a conscientização ambiental usando a imagem de um gari.

O Gibi “Turminha Amapari” é uma ação do Plano de Educação Ambiental do Município. Na história, Gil, o gari da cidade, conversa com duas crianças (João e Maria) sobre como preservar o meio ambiente. Além do diálogo educativo, a revista também traz brincadeiras e pinturas para divertir as crianças.

“Nossos pequenos têm mais facilidade em aprender, uma vez entendendo como podemos cuidar do meio ambiente fica mais fácil repassar a seus pais, responsáveis e amigos, no futuro vamos colher bons frutos disso”, avalia o vice-prefeito Marcelo Pantoja, que participou do evento que marcou o lançamento da revistinha.

A Turminha do Amapari foi ilustrada por Honorato Júnior e roteiro é da jornalista Sharlot Sandim.

“Precisamos começar pelas crianças dentro das escolas municipais para que elas sejam exemplo em nossa sociedade. São nosso futuro. Depois, também teremos ações voltadas para a rede estadual de ensino, até chegar em todas as faixas etárias de idade”, comentou o secretário de Meio Ambiente, Rafael Araújo.

Para a professora Maria Aparecida, é gratificante ver a alegria dos seus alunos com o projeto.

“Conscientizar as crianças de forma lúdica, usando esse gênero textual, foi muito bem pensado. Porque é uma forma de atrair elas. Jogar o lixo no lugar devido e cultivar as ações ambientais foram ensinados da melhor maneira”, declarou.

O lançamento teve a participação de um grupo teatral que retratou a história em quadrinhos de forma engraçada e didática, utilizando personagens do próprio gibi.