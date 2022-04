O aroma agradável

Chegamos ao Livro de Levítico

Bom dia! Levítico contém o discurso mais direto de toda a Bíblia entre Deus e seu povo, orientando-os naquele início da adoração que houvesse holocaustos no santuário. Os pais de Jesus fizeram isso. Apesar de os tempos terem mudado, devemos fazer a nossa entrega pessoal ao Senhor, pois o coração convertido segue o Espírito. Façamos a oferta de aroma agradável. Ouça a análise do capítulo 1 de Levítico com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima quinta-feira (14).