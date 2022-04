Vamos ouvir a análise do capítulo 31 de Êxodo

Bom dia! A Bíblia tem mais de 50 referências ao Sábado como dia de descanso, e nenhum outro dia. O quarto Mandamento é como uma lei trabalhista. Ouça a análise do capítulo 31 de Êxodo com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima semana de trabalho.