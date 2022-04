Ouça a análise do capítulo 39 de Êxodo

Bom dia! O Senhor ordenou que os sacerdotes tivessem roupas especiais para as cerimônias no Santuário, e deu instruções sobre como elas deveriam ser. As roupas, de maneira geral, dizem muito a nosso respeito, apesar de não revelarem o nosso interior. O capítulo 39 de Êxodo mostra que Moisés abençoou os sacerdotes depois da primeira montagem do Santuário. Para Deus não é o que vestimos, mas porque nos vestimos assim, e o que fazemos em nossa vida. Ouça a análise com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima terça-feira (12).