Bom dia! Moisés realizou um ritual sobre Arão e os filhos dele (seus sobrinhos) para que eles passassem a cuidar do Tabernáculo de Deus, no deserto. Antes de aceitar qualquer missão, é preciso aceitar ser um servo. Precisamos nos submeter ao Senhor e fazer o “sacrifício contínuo”. Vamos ouvir a análise do capítulo 29 de Êxodo com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha um feliz Sábado!