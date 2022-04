Ouça a análise do capítulo 33 de Êxodo

Bom dia! A tenda da congregação ficava fora do arraial onde estava acampado o povo de Israel, era uma espécie de refúgio de oração. O encontro com Deus não pode ser resumido a duas ou três experiências, mas à rotina de toda uma vida. Ouça a análise do capítulo 33 de Êxodo com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima quarta-feira (6).