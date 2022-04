Vamos ouvir a análise do capítulo 34 de Êxodo

Bom dia! Deus mandou Moisés preparar duas novas tábuas de pedra para escrever pela segunda vez Seus Mandamentos. Ao se apresentar, Moisés se curvou e foi atendido com uma aliança, um contrato para que até hoje possamos usufruir dos benefícios em troca da confiança em Suas palavras. Precisamos ir ao encontro Dele nas primeiras horas de cada dia. Olhe todos os dias para Ele. Ouça a análise do capítulo 34 de Êxodo com o pastor Josué de Almeida, e tenha uma ótima quinta-feira (7).