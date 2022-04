Pistoleiro tenta executar marido de vereadora, mas armas falham

Polícia acredita que comerciante seria alvo de uma execução

Por RODRIGO ÍNDIO

Um vídeo impressionante mostra o momento em que um bandido tenta executar um homem, mas as duas armas que ele tinha falham. O caso aconteceu nesta terça-feira (5), na farmácia Big Farma, localizada na Rua Tancredo Neves, no Centro do município de Laranjal do Jari, no Sul do Amapá.

Segundo o 11° Batalhão da Polícia Militar, eram 08h30min quando o indivíduo, ainda não identificado, invadiu o local. O alvo era César Aguiar, dono do estabelecimento e marido da vereadora Vera da Farmácia (UB).

Imagens de câmeras de monitoramento mostram o suspeito chegando em uma motocicleta preta, trajando calça clara, camisa longa, mochila nas costas e usando um capacete. Ele desce e vai em direção ao alvo que se distrai mexendo no celular.

O infrator saca uma arma da cintura. O sujeito tenta atirar por três vezes, mas não consegue. Inconformado, ele puxa uma outra arma da cintura. A vítima ainda tenta colocar a mão para evitar os disparos, mas, incrivelmente, o outro revólver também falha, segundo apurou a PM.

Na sequência, o individuo foge na motocicleta. Muitas pessoas, incluindo idosos e até uma criança, estavam no local.

“Ninguém saiu ferido. Ainda não se sabe nada sobre o infrator, nem a motivação. As informações foram repassadas para a Polícia Civil que está à frente do caso”, detalhou o tenente Q Silva, do 11° BPM.

Procurado, o delegado Rômulo Cézar Noronha Viégas, informou que a polícia trabalha com a ideia de que foi claramente uma tentativa de execução. O caso já está sendo apurado.