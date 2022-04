Pitbull que matou pastor é castrado e está disponível para adoção

Caso ocorreu no Bairro Goiabal, na zona oeste de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

O cachorro “Kuririn”, da raça pitbull monster, que atacou e levou à morte o pastor evangélico Márcio André Farias de Melo, de 49 anos, no dia 11 de março deste ano, recebeu acompanhamento veterinário, foi castrado e está disponível para adoção.

A vítima teve o braço e a perna dilacerados com as mordidas do animal, no Bairro Goiabal, na zona oeste de Macapá. O cão foi recolhido pelo Canil Municipal 2 dias depois da fatalidade.

Um mês após o fato, o portal SelesNafes.com conversou por telefone com o subsecretário municipal de saúde Kleverton Siqueira que detalhou como foram os cuidados e qual será o destino do animal. Acompanhe:

Por quais procedimentos o animal passou desde que chegou ao Canil?

O animal foi recolhido de forma tranquila, sem nenhuma demonstração de agressividade, seguindo para o departamento de zoonoses para avaliação com especialistas e tratamento das lesões que o mesmo tinha, assim como, o monitoramento comportamental do animal.

Ele foi castrado? O procedimento melhora seu comportamento e reduz a agressividade do animal?

A castração foi realizada como procedimento padrão para depois encaminha-lo para doação, não se tem causa direta de mudança da castração quanto o comportamento do animal, mas na maioria dos casos apresenta comportamento mais calmo após a castração.

Ele já está a disponível para adoção?

Está na fase final dos procedimentos de disposição da doação, finalizado após a avaliação completa dos veterinários.

Por quanto tempo ele ficará disponível para adoção?

Tempo necessário para que haja tutor interessado.

Quais critérios para adoção?

Os interessados devem comparecer ao Canil Municipal para agendamento da visita até a residência da pessoa interessada. A visita serve para verificar as condições do local, como, espaço suficiente e também saber se a pessoa possui tempo para cuidar do animal. Na residência também não poderá ter outros animais, evitando disputa de território com outros cães ou até mesmo gatos. O ambiente deve ser considerado calmo, lembrando que o cão ainda ficará sobre observação por um bom tempo, mesmo depois de adotado.

Como será feita a escolha caso apareçam muitas opções de dono?

O tutor interessado será avaliado com critérios técnicos sobre a ambiência que o animal será reconduzido, os que apresentarem melhores condições de conceder ao animal melhores cuidados será habilitado para recebê-lo.

O que ocorrerá com o animal caso ninguém se interesse?

Já apareceram várias pessoas interessadas. Mas, caso não corresponda os critérios citados, o animal permanece no Canil sendo cuidado até adoção.

Canil municipal

O Canil Municipal de Macapá fica localizado da Rodovia Josmar Chaves Pinto, em frente ao Parque de Exposições da Fazendinha.

Inquérito

A reportagem também procurou a Polícia Civil que preferiu não informar se abriu inquérito ou não para apurar o caso que vitimou o pastor. no Bairro Goiabal, na zona oeste de Macapá. no Bairro Goiabal, na zona oeste de Macapá.