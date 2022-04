Polícia Civil prende quatro suspeitos de assassinar empresário

Anderson Costa de Souza foi morto no seu estabelecimento comercial, na Rua Santos Dumont, Bairro Buritizal, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá montou uma operação que envolveu mais de 50 agentes para cumprir 13 mandados de busca e apreensão e prender 4 investigados pela execução do comerciante Anderson Costa de Souza, de 32 anos, morto a tiros na madrugada do dia 26 de novembro de 2021.

Os presos foram: Humberto Brito Figueiredo Júnior, o Júnior Playboy, de 26 anos, Ítalo Caio Dias Pereira, o Gordo, de 24 anos, Anderson de Oliveira Santos, o Ratão, de 27 anos, e Alonso Almeida da Silva Júnior, conhecido como Júnior Almeida, de 33 anos.

Segundo a polícia, eles são membros de uma facção criminosa que atua dentro e fora do sistema prisional do Amapá.

Além da Delegacia de Homicídios, a operação contou com apoio de outras unidades da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal.

De acordo com o delegado Wellington Ferraz, hoje foram presos dois responsáveis diretos pela execução (Ratão e Gordo), o motorista do Hb20 (Playboy) que transportou e deu fuga aos dois atiradores e um dos mandantes do crime (Júnior Almeida) – que já estava encarcerado no Iapen e de lá deu a ordem de execução. Ainda há um envolvido foragido.

Sobre a motivação para o crime, o delegado afirmou que a investigação apontou que a vítima devia dinheiro emprestado para um dos membros da facção.

Execução

O homicídio ocorreu no estabelecimento comercial da vítima, na Rua Santos Dumont, Bairro Buritizal, na zona sul de Macapá. A ação criminosa foi gravada por câmeras de segurança. As imagens mostram que os atiradores usaram um carro branco, modelo Hb20, para fugir.

Anderson Costa foi morto por volta de 0h30, na frente de vários clientes no seu estabelecimento comercial, por dois homens encapuzados e armados. Os atiradores chegaram no comércio em um Hb20 branco.

A vítima tentou correr para os fundos do empreendimento, mas logo levou um tiro nas costas, que a derrubou. Em seguida, os assassinos deram mais três tiros, dois no abdome e um na perna direita. Ele morreu no local, enquanto os executores fugiram com sua pistola calibre 380.

No mês anterior ao assassinato, Anderson havia registrado uma ocorrência de ameaça de morte.