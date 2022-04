Polícia prende acusada de ser mentora de assalto em fazenda

Mulher foi presa nesta manhã de quarta-feira, no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por ANDRÉ SILVA

Uma mulher apontada como a mentora de um roubo a uma fazenda no interior do Amapá foi presa pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (13), em Santana, município a 17 km de Macapá.

De acordo com a delegada Luísa Maia, no dia 17 de março deste ano, uma quadrilha armada invadiu uma fazenda na localidade de Igarapé do Lago, distrito de Santana.

O bando rendeu os funcionários, que foram amarrados e amordaçados. Além de furtar vários objetos e eletroeletrônicos da casa, os bandidos abateram vários animais, que só não foram levados porque o transporte da quadrilha falhou.

Segundo a delegada, Sheila Eloíse da Silva Santos, presa nesta manhã, planejou toda a ação criminosa.

“Ela ficou com a tarefa de arrumar o transporte para ir buscar os animais e deixar em um açougue aqui de Santana, mas deu errado e o veículo não chegou a tempo. O abate foi feito de forma bem cruel”, explicou a delegada.

Além de Sheila, também foi preso Jonatas de Souza Luz foi, em Mazagão, nas primeiras horas da manhã.