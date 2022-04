Politizando: PSB enfrenta rebelião interna; e mais…

COLUNA DE POLÍTICA DO SELES

COLUNA DE POLÍTICA DO SELES

Na foto, o ex-vereador Allan Ramalho

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Desligamentos

As últimas semanas têm sido tensas entre dirigentes do PSB e filiados que pretendiam disputar o parlamento nas eleições deste ano. O climão ficou tão pesado que membros históricos do partido, como os ex-vereadores Allan Ramalho e Washington Picanço, pediram desfiliação da legenda de João Capiberibe. Foram pelo menos seis desligamentos.

Carta

Numa carta aberta em tom de desabafo, Allan Ramalho, que é o 1º suplente da vereadora Janete Capiberibe, relembrou sua jornada de mais de 22 anos na legenda, e de todas as batalhas em que esteve junto.

Erros do passado

Mas, ao avaliar o cenário atual, Allan diz que o PSB patina em “erros pretéritos” quando poderia corrigi-los em 2022 para buscar a unidade do partido.

“O desprestigio se torna mais explícito, sem nenhuma explicação plausível. Assim, nada mais resta a ser feito. E, face ao acima exposto, comunico uma difícil, mas necessária decisão: meu desligamento do partido. (…). As últimas semanas foram de muita reflexão e diálogo, entretanto, a divergência de projetos e aspirações, me levam ao encerramento deste ciclo”, disse ele.

Latentes

Questionado pela coluna sobre que erros pretéritos o partido continuava cometendo, Allan limitou-se a dizer que seria o “não cumprimento de acordos políticos. A cada processo eleitoral ficaram mais latentes”.

Encontro na festa

O vice-governador do Amapá, o empresário Jaime Nunes (PSD), encontrou casualmente com o pastor Guaracy Júnior (PTB) numa festa de formatura, no domingo (3) à noite. Guaracy é possível candidato ao Senado, a depender de uma pesquisa de consumo interno da legenda para testar o nome dele e da coronel Palmira.

Apoio da direita

Na mesa, o pastor disse que sentiu falta do vice-governador durante a visita da então ministra Damares Alves, em Macapá, na semana passada, mas deixou claro que tem procurado ser aberto ao diálogo com todas as legendas de centro/direita. Jaime pediu apoio para se aproximar mais da direita, e ficaram de marcar um encontro para discutir o tema.

Domicílio

E por falar em Damares, depois de se filiar ao REP ela transferiu o domicílio eleitoral de São Paulo para o Distrito Federal, onde deverá se candidatar à deputada federal. A ex-ministra também poderá integrar a coordenação da campanha à reeleição de Jair Bolsonaro (PL).

Batendo perna

Os estreantes Lucas Abrahão (Rede) e Professora Piedade (PSB), sob comando de seus respectivos caciques, têm intensificado cada vez mais a rotina de bater pernas pelo interior do Estado. O desafio é serem mais conhecidos, já que, em alguns municípios, os dois pré-candidatos ao governo são praticamente desconhecidos.