Portal suspende realização da 1ª pesquisa de intenção de votos do Amapá

Equipe avaliou que o cenário de pré-candidatos a todos os cargos ainda está passando por mudanças

Por SELES NAFES

O Portal SelesNafes.Com e o Instituto Mentor Inteligência decidiram suspender a coleta de dados da primeira pesquisa de intenção de votos das eleições deste ano, no Amapá. Além da chuva ter atrapalhado a coleta em domicílio no interior, os organizadores avaliaram que o cenário de pré-candidaturas passou por mudanças relevantes durante as entrevistas, o que pode atrapalhar o resultado final.

A pesquisa foi contratada para coletar a intenção de votos em 5 municípios: Macapá, Santana, Mazagão, Laranjal do Jari e Oiapoque, perfazendo um total de 1,1 mil entrevistas presenciais. Contudo, o cenário de pré-candidaturas para o governo do Estado e ao Senado ainda está passando por mudanças.

No levantamento para o Senado, por exemplo, houve a desistência da ex-ministra Damares Alves (PL) e de Cirilo Fernandes (Podemos), que deverão disputar o cargo de deputado federal (ela pelo Distrito Federal). Para o governo do Estado, a tendência também é de mudanças nas próximas 5 ou 6 semanas, com a desistência de pelo menos dois pré-candidatos, podendo chegar a três os nomes.

A intenção do Portal SN é contribuir com o processo eleitoral, mas com uma pesquisa no momento certo que produza um resultado mais perto possível da realidade, sem usar um esforço financeiro e humano para potencializar nomes que nem estarão na disputa, causando assim especulação política.

Uma nova pesquisa será registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AP) assim que o cenário de pré-candidaturas estiver mais consolidado. As convenções serão no fim de junho.