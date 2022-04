Preso assaltante que puxou gatilho várias vezes contra comerciante em assalto

Dupla foi presa em área de ponte no Bairro do Zerão, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá prendeu dois jovens de 19 e 23 anos que estavam sendo procurados pelo crime de latrocínio tentado e porte ilegal de arma de arma de fogo.

Os criminosos foram capturados nesta segunda-feira,11, em área de ponte no Bairro do Zerão, na zona sul de Macapá. Eles estavam com a prisão preventiva decretada pela tentativa de latrocínio contra um comerciante durante um roubo ocorrido na mesma comunidade, no mês de fevereiro deste ano.

De acordo com o delegado Nixon Kennedy, da 9ª Delegacia da Capital, a investigação apontou que os indiciados estavam de bicicletas quando chegaram ao estabelecimento e anunciaram o assalto.

A vítima, que estava no caixa, se abaixou para pegar uma arma de fogo que adquiriu de forma legal. Com isso, um dos assaltantes acionou várias vezes o gatilho da arma que portava em direção à vítima, mas, para a sorte do comerciante, a arma falhou. Em seguida, fugiram.

“Eles ainda efetuaram um disparo, que não atingiu a vítima, o restante da munição falhou. São pessoas violentas, que agem com muita hostilidade e arma de fogo. Desde a menoridade já se envolvem em assaltos. Por pouco não ocorreu um crime mais grave [latrocínio], mas a intenção dos infratores ficou clara nas imagens de câmeras do estabelecimento”

Havia um terceiro suspeito no momento do crime, porém ainda está foragido.

A dupla presa já têm passagens pelo crime de roubo. As autoridades não divulgaram os nomes deles para não comprometer o restante da investigação. Os dois foram encaminhados ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá.