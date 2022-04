“Quem não pesquisa, não sabe o que agrada”, diz CEO da Mentor

Luiz Lopes é o diretor técnico da Mentor Pesquisa, empresa que atua no setor desde 2004

Por SELES NAFES

A partir de amanhã (5), o Portal SelesNafes.Com deve divulgar a primeira pesquisa de intenção de votos de 2022, após autorização do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP). No último dia 29, o pedido de registro foi feito pela Mentor, empresa do especialista em pesquisas de opinião Luiz Paulo Lopes. Segundo ele, no meio competitivo e no serviço público a tomada de decisões fica menos pesada e mais assertiva quando é seguida por indicadores estatísticos gerados a partir da opinião de segmentos da sociedade.

Lopes, que é o atual diretor-geral da Mentor, é formado em Tecnologia da Informação pela UFPA (1988), especialista em pesquisas com MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas (2001).

Quando a empresa se inseriu no mercado de pesquisas e onde atua?

Atuamos em diversos estados do Norte do Brasil desde 2004, quando iniciou seus estudos de pesquisas de opinião eleitoral em Belém, no pleito daquele ano. A partir daí, o instituto de pesquisas expandiu sua atuação para outros estados e vem realizando pesquisas ininterruptamente no Amapá desde 2010, com elevado índice de acertos em seus resultados.

Qual o conceito da empresa no mercado e quais produtos oferece além de pesquisas?

As marcas Mentor Pesquisas / Mentor Inteligência fazem parte de um grupo de empresas do norte do Brasil que atuam fortemente na prestação de serviços de pesquisas diversas, comunicação digital, tecnologia educacional e soluções de segurança em TI, para governos de Estado, prefeituras de capitais e municípios de diversos portes, órgãos do legislativo, entidades associativistas e também para empresas privadas.

Como garantir que o resultado refletirá a realidade?

As pesquisas da Mentor são realizadas com um alto rigor técnico e estatístico, desde o planejamento amostral, passando pela metodologia de coleta de dados (preferencialmente campo residencial para pesquisas eleitorais), treinamento contínuo de sua equipe de entrevistadores, coordenação de campo atuante e tendo uma rotina intensa de checagem, auditoria e verificação das entrevistas, confirmando com 20% dos entrevistados as informações recebidas em campo. Somente com esse intenso trabalho de monitoramento e auditoria é que conseguimos garantir a qualidade e confiabilidade das entrevistas obtidas, condições básicas para pesquisas corretas.

No caso desta pesquisa, quantas pessoas serão entrevistadas e em que período?

A pesquisa estadual no Amapá contratada pelo Portal SelesNafes.Com terá amostra total de 1.100 entrevistas, com margem de erro de 3,0% e intervalo de confiança de 95%. Serão entrevistados eleitores residentes e domiciliados nos 5 maiores municípios do Amapá, considerando seus quantitativos eleitorais. Macapá, Santana, Laranjal do Jari, Oiapoque e Mazagão somados representam 84,14% de todos os eleitores do estado do Amapá, e terão sub-amostras de entrevistados na proporção de seus colégios eleitorais, metodologia PPT.

Qual a importâncias das pesquisas não apenas para as campanhas políticas, mas também para o setor privado?

As pesquisas de opinião são instrumentos importantíssimos para a gestão e tomadas de decisão em todos os setores de atuação, público e privado. Empresas que não pesquisam, não sabem o que agrada ou desagrada seus clientes, não sabe como pensa o consumidor, não acompanha o mercado concorrente. Administrações que não pesquisam também tendem a perder a sintonia com sua população e servidores, de forma geral e segmentada. E a falta de pesquisas causa muitos prejuízos porque decisões são tomadas sem a mínima certeza de seus resultados e reflexos.

Na área política e eleitoral, as pesquisas são importantes guias para o planejamento das campanhas e pré-campanhas, pois conhecer o que o eleitor pensa, suas reinvindicações, suas reclamações e desejos é fundamental para o plano de ações, projetos e alianças. Até a imagem e comportamento pessoal do candidato podem ser melhorados a partir das pesquisas. As pesquisas registradas na Justiça Eleitoral / TSE são importantes para a população ter informações confiáveis sobre os cenários eleitorais e o eleitor poder tomar a decisão mais acertada, conforme suas preferências.

Onde fica a sede da empresa?

O Instituto Mentor Pesquisas tem sua sede em Belém (PA), na Ttravessa Rui Barbosa, 1242, salas 402 / 403 / 408. Possui também escritório comercial em São Paulo, na Avenida Paulista, 575, em um moderno ambiente de coworking. E, em Macapá, a empresa mantém um escritório técnico operacional no Centro da cidade, para facilitar o deslocamento de sua equipe de entrevistadores.