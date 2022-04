Rachadinhas: PF diz que deputada usou dinheiro para pagar ‘dívidas do marido’

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Os deputados estaduais Charly Jhone e Luciana Gurgel, ambos do PL, foram os principais alvos da Operação Double Back, da Polícia Federal, nesta sexta-feira (8), em Macapá. O delegado do caso, José Roberto Araújo, disse que os R$ 7,5 milhões desviados em rachadinhas foram calculados “por baixo” pelos investigadores, e que a deputada chegou a pagar dívidas do marido com o esquema.

Todas as declarações foram dadas pelo delegado sem citar nomes, mas o Portal SelesNafes.Com apurou quem são os parlamentares envolvidos no inquérito. Os 18 mandados de busca e apreensão foram expedidos pelo desembargador João Lages, do Tribunal de Justiça do Amapá (Tjap).

No caso de Luciana, os mandados foram cumpridos na casa e no escritório político dela, ambos localizados na Avenida Mendonça Júnior, no Centro. Na mesma residência, de acordo com vizinhos, mora ainda a sogra e também deputada estadual, Telma Gurgel (PRB). No entanto, apenas Luciana e Charly Jhone são investigados.

De acordo com a PF, desde 2019 pelo menos 33 servidores devolveram a maior parte dos salários aos dois deputados, representando até 90% das remunerações. Num dos casos, um assessor com salário de R$ 8,3 mil era obrigado a devolver R$ 7,4 mil.

“A estimativa, em média era R$ 185 mil por mês. Nós calculamos que dentro da legislatura, considerando apenas essa que começou em fevereiro de 2019, algo entorno de R$ 7,5 milhões. São cálculos que estimamos por baixo. As investigações estão em andamento para verificar se esse montante tem valor superior”, destacou o delegado.

Segundo José Araújo, a chefe de gabinete de um dos parlamentares recrutava os próprios parentes para servirem de laranjas no esquema. Em várias situações, um deputado recebia dinheiro desviado do gabinete do colega, o que foi chamado pelo delegado de “rachadinha paralela”.

As investigações iniciaram no fim de 2021, e recolheu comprovantes bancários e até de pagamentos de dívidas pessoais.

“Um desses parlamentares pagou dívidas do esposo. Indícios apontam que ela pagou uma dívida relacionada ao esposo com depósito desses assessores”, acrescentou o delegado. Neste caso, a única parlamentar investigada é Luciana Gurgel, casada com o deputado federal Vinícius Gurgel (PL), que está em Brasília (DF).

Além das rachadinhas, a PF investiga o aluguel superfaturado da sede da Escola do Legislativo. A PF afirma que a parlamentar pagava o aluguel de R$ 13 mil com as rachadinhas, e ainda sublocou o imóvel por R$ 44 mil.

“Esse prédio que era locado por um desses dois parlamentares, era pago com recurso desviado da Alap. Posteriormente, por alguma razão, esse prédio teve que fechar e ela resolveu sublocar esse prédio pra Assembleia Legislativa do Estado do Amapá”, comentou o delegado.

Durante o cumprimento dos mandados ninguém foi preso ou conduzido para prestar depoimento na sede da PF.

O advogado Waldenes Barbosa representou a família Gurgel na superintendência da PF, mas disse que não daria declarações. Também procurado, o deputado Charly Jhone alegou que seus advogados não conseguiram ter acesso ao processo.

“Para me pronunciar preciso saber do que se trata de maneira oficial, não posso falar do que ainda não sei. O processo estranhamente não está disponível no Tucujuris (sistema eletrônico da justiça) , assim que tivermos acesso me pronunciarei”.