Rapaz é morto a tiros a caminho de casa

Crime ocorreu no Bairro Paraíso, no município a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

As Polícias Civil e Militar estão à procura de dois homens suspeitos do assassinato de Wendel Brito da Silva, que foi morto no fim de semana no município de Santana, a 17 km de Macapá.

De acordo com informações do 4º Batalhão da PM, o crime ocorreu por volta de 22h10 de sábado (16), na esquina da Rua Tancredo Neve com a Avenida Maria Colares, no Bairro Paraíso.

O pai da vítima informou que o filho caminhava em direção a sua residência, quando dois suspeitos se aproximaram e efetuaram três disparos. Dois tiros acertaram Wendel.

O rapaz ainda foi socorrido até o Hospital de Emergência da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

O pai disse aos policiais que o filho não soube identificar os suspeitos. Até a manhã desta segunda-feira (18), ninguém havia sido preso.