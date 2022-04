Rio Jari chega ao nível mais alto do ano e afeta 3 mil famílias

A Defesa Civil Nacional reconheceu esta semana a situação de Emergência em Laranjal do Jari, a 270 km de Macapá.

O nível do Rio Jari, na divisa sul do Amapá com o Estado do Pará, chegou a 2,62 m, a maior altura deste ano e mais de 1,5 m acima do nível normal, que é de 1,60m – a partir de 2,11 m, a situação é considerada emergencial. A medição é desta sexta-feira (15).

De acordo com o prefeito de Laranjal do Jari, Márcio Serrão (UnB), são mais de 6 mil famílias afetadas pela enchente, sendo seis famílias desabrigadas e 97 desalojadas.

Os afetados estão em 10 bairros da cidade: Sumaúma, Malvinas, Centro, Três Irmãos, Santarém, Sagrado Coração, Nova Esperança, Mirilândia, Agreste e Prosperidade.

Seis comunidades rurais também estão debaixo d’água: Padaria, São José, Santarém do Cajari, Ariramba, Poção e Aturiá.

A água já afetou o funcionamento de oito escolas das redes estadual e municipal, além de duas Unidades Básicas de Saúde.

Serrão confirmou que a Defesa Civil Nacional reconheceu a Situação de Emergência (SE) no município, localizado a 270 km de Macapá, depois das fortes chuvas que vêm atingindo o município nos últimos dias.

A partir do reconhecimento, torna-se mais fácil o acesso à recursos federais, com o objetivo de atender a população afetada pelas fortes chuvas, com cestas básicas, produtos de higiene, água potável e o que mais for necessário.

A Defesa Civil Estadual, em parceria com outros órgãos, continua trabalhando para minimizar os danos causados à população. Mais de 255 mil litros de água potável são distribuídos diariamente.

“A gente espera que a partir de segunda-feira (18), a água comece a baixar por uns dias, depois disso, ela pode voltar com mais força. Mas estamos alertas e unidos”, amenizou o prefeito da cidade.