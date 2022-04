Rio transborda e alaga principal avenida de Laranjal do Jari

Mais de 1,8 mil famílias foram afetadas

Da REDAÇÃO

O rio Jari atingiu 2,56m, às 13h desta terça-feira (12), e alagou a Tancredo Neves, a principal Avenida de Laranjal do Jari, município a 268 km de Macapá, no sul do Amapá. A informação foi confirmada no início da noite pela prefeitura.

Os dados oficiais são de 83 famílias desalojadas, 4 desabrigadas e 1.872 afetadas diretamente. A maioria dos moradores que precisou sair de casa foi para residências de parentes.

São 10 bairros atingidos: Samaúma, Malvinas, Centro, Três Irmãos, Santarém, Sagrado Coração, Nova Esperança, Mirilândia, Agreste e Prosperidade. Duas comunidades ribeirinhas foram afetadas: Padaria e São José.

Entre os prédios públicos, as águas do Rio Jari chegaram a seis escolas e uma unidade básica de saúde.

A prefeitura e a Defesa Civil do Estado estão distribuindo 255 mil litros de água potável por dia.

Continua chovendo muito na região. No dia 29 de março, o prefeito Márcio Serrão decretou situação de emergência no município.